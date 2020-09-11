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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları 11 Eylül Cuma! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?
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    11.09.2020 - 09:44 |

    Son dakika altın fiyatları 11 Eylül Cuma! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

    Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. 11 Eylül Cuma günü altın fiyatları ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? Haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde...

    Son dakika altın fiyatları 11 Eylül Cuma! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

    Son zamanlarda büyük merak konusu olan ve gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak Nisan ayında rekor seviyelere çıkan ardından bir daha fazla düşüş yaşamayan altın fiyatları Eylül ayının ilk haftasını nasıl geçirdi, şu an durum nasıl? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler altının satış fiyatını araştırırken, var olan altınını karlı bir şekilde Türk Lirasına çevirmek isteyenler, altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 11 Eylül altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI GÜNCEL DURUM

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:466,69 TRY Satış Fiyatı:468,66 TRY

     ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:758,30 TRY Satış Fiyatı:767,10 TRY

     YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.511,80 TRY Satış Fiyatı:1.532,20 TRY

     TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.023,60 TRY Satış Fiyatı:3.052,70 TRY

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