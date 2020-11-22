22.11.2020 - 10:49 |
Son dakika --- Altın fiyatları 2020 bugün canlı: Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 6 Kasım'da zirveyi gördü. Bu tarihten sonra ciddi bir düşüş yaşanmaya başlandı. Gram altın en düşük bu ay 448 lirayı görürken daha sonra daha sonra buradan döndü ve geçen haftayı 459 lira ile kapattı. İşte hafta sonu altın fiyatları...
Yol ortasında 2 kadını tokatladıAntalya'da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde, yol ortasında 2 kadına tokat atarken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca bindirilmeye çalışılırken, "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istedi.