Son Dakika: Altın fiyatları düşüyor mu? Ons altın, çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı 20 Şubat

Altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, tam altın fiyatı 20 Şubat itibariyle ne? Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün nedenleri ne? Vatandaşlar altın fiyatlarındaki yaşanan düşüşle birlikte altına yatırım yapıyor. Peki, altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? İşte 20 Şubat altın fiyatlarında son durum.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.782,8 satış fiyatı: 1.783,5

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 398,04 satış fiyatı: 402,95

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 652 satış fiyatı: 676

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.304 satış fiyatı: 1.352

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 2.600 satış fiyatı: 2.684

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın alış fiyatı: 2.674 satış fiyatı: 2.728

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Dünyanın en büyük 8’nci, ABD’nin ise JP Morgan’dan sonra en büyük bankası olan Bank of America, altın fiyatındaki düşüşe dair raporunu yayınladı. Bank of America’nın (BofA) raporunda düşüşün nedenleri, Dünyadaki merkez bankalarının altına fiziksel talebinin düşmesi, Covid-19 sebebiyle oluşan pandemide kişilerin tasarruf tedbirleri sebebiyle mücevher alımını azaltması ve yatırımcıların altın alma konusundaki ilgisizliği olarak sıralandı.

Dünyadaki merkez bankalarının altın alımları piyasasının temelini oluşturduğunu belirten BofA, altına talebin "zayıfladığına" dair işaretler olduğunu söyledi. Dünya Altın Konseyi de geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda 2020 yılında bir önceki yıla göre merkez bankalarının yüzde 60 daha az altın aldıklarını belirtmişti.

Bank of America, altın fiyatlarındaki düşüşün son nedenini ise yatırımcının artık altına yönelmemesi olarak belirtti. Fiziksel piyasalarda altın satışının büyük bir azalma yaşadığını belirten BofA, geleneksel piyasalarda rüzgarın tersine esmeye başladığını söyledi.

Özellikle ABD’de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindeki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden’ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.