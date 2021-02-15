Son dakika Altın fiyatları gram - çeyrek ne kadar? Bugüne ait canlı altın fiyatları (15 Şubat 2021)

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar 'altın fiyatları' arayışına girdi. Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatına haberimizde yer verdik. Son zamanlara göre düşük seyirde devam eden altın fiyatları günden güne merak konusu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde 500 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı bugünlerde 410 seviyelerinde dengesini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı 2021 listesi...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? CANLI 2021 LİSTESİ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:412,61 TRY Satış Fiyatı:415,06 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:673,00 TRY Satış Fiyatı:694,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.345,00 TRY Satış Fiyatı:1.380,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.682,00 TRY Satış Fiyatı:2.732,00 TRY

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