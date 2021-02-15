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15.02.2021 - 07:37 |

Son dakika Altın fiyatları gram - çeyrek ne kadar? Bugüne ait canlı altın fiyatları (15 Şubat 2021)

Son dakika altın fiyatları haberleri yakından takip edilmeye başladı. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. Gram, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları da vatandaşların dikkatini çekti. Bugüne ait canlı altın fiyatlarını haberimize ekledik. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü altın fiyatlarının ne kadar alındığına ve ne kadara satıldığına haberimizin içeriğinden erişim sağlayabilirsiniz. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları son dakika durum...

Son dakika Altın fiyatları gram - çeyrek ne kadar? Bugüne ait canlı altın fiyatları (15 Şubat 2021)

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar 'altın fiyatları' arayışına girdi. Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatına haberimizde yer verdik. Son zamanlara göre düşük seyirde devam eden altın fiyatları günden güne merak konusu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde 500 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı bugünlerde 410 seviyelerinde dengesini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı 2021 listesi...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? CANLI 2021 LİSTESİ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:412,61 TRY Satış Fiyatı:415,06 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:673,00 TRY Satış Fiyatı:694,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.345,00 TRY Satış Fiyatı:1.380,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.682,00 TRY Satış Fiyatı:2.732,00 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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