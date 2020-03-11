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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar?
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    11.03.2020 - 08:04 |

    Son dakika: Altın fiyatları kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar?

    Dünyada yayılan ve Türkiye'de de görülen corona virüsü dolayısıyla güvenli liman olan altına talep her geçen gün artıyor. İşte güncel altın fiyatları...

    Son dakika: Altın fiyatları kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar?

    Küresel piyasalar altın ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe odaklandı. Corona virüsün tüm dünyaya hızla yayılıyor olması altın talebinde artış meydana getirdi.

    Petrol fiyatları da OPEC üyelerinin anlaşamaması ve Suudi Arabistan’ın petrol arzını artırmaya yönelik kararının bulunması nedeniyle sert düşüş yaşadı.

    Gram altın 329 lira, Çeyrek altın 537 lira, tam altın ise 2 bin 141 lira seviyesinden alıcı buluyor.

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