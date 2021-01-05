Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşın en çok merak ettiği gram altın güne 464 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 763 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 101 liradan alıcı buluyor. Ons altın da bin 939 dolar seviyesinde.

İşte altın ile ilgili yorumlar:

Ekonomist Enver Erkan:

"Altın, 8 haftalık zirvenin yakınında fiyatlama yapıyor. Küresel koronavirüs vakalarında artış, risk iştahını düşürüyor ve güvenlik talebini artırıyor. Bunun yanında, düşük ABD reel getirileri, zayıf dolar ve düşen hisse senetleri altın yükselişinde etkili olan faktörler olarak sıralanabilir. Bunlar bir araya geldiğinde altın genelde iyi performans gösteriyor. Kovid vakalarının aldığı şekil, kaygı verici. Koronavirüsün ilk olarak Birleşik Krallık’ta tespit edilen varyant türü New York’ta da tespit edildi. ABD’de vakalar 300 bin bandının üzerinde. Birleşik Krallık’ta ise Başbakan Johnson, ulusal tecrit emri verdi. Bütün bu faktörler, piyasanın çalkantısının artmasında ve güvenlik ihtiyacının oluşmasında etkili.

Georgia seçimlerinden sonra Senato’nun kimin kontrolünde olacağı da önemli. Az da olsa mavi dalga olasılığı var, harcamalar bu durumda Demokratların kontrolüne geçeceği için altın açısından pozitif olur. Enflasyon beklentileri ise, hareketi biraz abartılı bulsa da %2 bandını buldu ve altına destek veriyor. Düşük reel faiz ve zayıf USD teması altını desteklemeye devam edebilir."

Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analiz:

"Altında dün 1895 altında stoplu 1930 ve 1950 hedefli verdiğimiz öneride pozisyonlar sürdürülebilir ve stop 1895'den 1930'a çekilebilir. Risk iştahı dün zayıf kaldı özellikle ABD tarafında. Bugün Avrupa borsalarında da aşağı yönlü hareketler görülürse sınırlı geri çekilmeler görebiliriz.

Stopu da yukarı revize etme gerekçemiz bundan kaynaklanırken aynı zamanda 1919 - 1930 bölgesindeki karı da garanti altına almış olduk. Dirençler 1950.00 1980.00 2000.00 Destekler 1930.00 1895.00 1850.00"

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz:

"Tepki yükselişi güç kazanarak düşüş trend direncini kırdı. İlk destekler 1.934 -1.927 ve 1.900 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç bin 945 dolar seviyesinde. Çıkışın devamı konusunda bu seviyenin üzerinde kalınması gerekecek.

Sonraki dirençler 1.965-1.980 ve 1.992-2.000 noktalarında bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte tepki alımları direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir."

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan teknik analiz:

"Ons altın forex piyasasında bu sabah 1938 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal bu sabah son 8 haftanın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Koronavirüs vakalarındaki artış, ABD'de reel faizlerin gerilemesi, ABD Senatosu'ndaki çoğunluğu belirleyecek olan kritik Georgia seçimleri ve zayıf dolar ons altını destekliyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın daha sıkı önlemler almak gerektiği yönündeki açıklamalarıyla beraber New York'ta da mutant virüsün görülmesi, bir dönem aşı iyimserliğiyle zayıflayan ons altına güç veriyor. Bugün ABD'den gelecek ISM imalat PMI verisi ons altın için önemli olacak. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Güne 1900 seviyesi üzerinde hareketini sürdüren değerli metal güçlü görünümünü koruyor. Değerli metalde 1946 seviyesi yakınlarında kar satışları kaydediliyor. 1938 seviyesinde bulunan ons altında yükselişin sürmesi için bu seviyenin aşılması önemli. Bu seviyenin üzerinde kalıcı seyirlerde 1975 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 1928 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dirençler: 1946 / 1975 / 2000 Destekler: 1928 / 1900 / 1880"