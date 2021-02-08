Son Dakika: Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde kaç liradan işlem görüyor? 8 Şubat güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği büyük merak konusu! Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı Cuma gününü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.694,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,70 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 8 ŞUBAT

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 411,32 TL alış 411,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yeni haftanın iilk işlem gününde 653,20 TL alış 668,19 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.302,31 TL alış 1.336,39 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.694,44 TL alış 2.762,68 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor