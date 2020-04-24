24.04.2020 - 10:27 |
Son dakika: Altın fiyatları yükseldi! Bir rekor daha geldi...
Gram altın 389 lirayı görerek rekor kırdı. Çeyrek altın da 637 lirayı görerek rekorunu tazeledi.
Gram altın 389 lirayı görerek rekor seviyeye ulaştı. Çeyrek altın da 637 lirayla tarihi zirveyi gördü.
Altın fiyatlarının yükselmesinde dolar/TL kurunun 7 seviyelerine yaklaşması önemli bir rol oynuyor çünkü altının ons fiyatı dolar üzerinden hesaplanıyor.
24 NİSAN CUMA GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA?
Gram altın: 389 lira
Çeyrek altın: 637 lira
Yarım altın: bin 274 lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 609 lira