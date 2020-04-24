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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları yükseldi! Bir rekor daha geldi...
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    24.04.2020 - 10:27 |

    Son dakika: Altın fiyatları yükseldi! Bir rekor daha geldi...

    Gram altın 389 lirayı görerek rekor kırdı. Çeyrek altın da 637 lirayı görerek rekorunu tazeledi.

    Son dakika: Altın fiyatları yükseldi! Bir rekor daha geldi...

    Gram altın 389 lirayı görerek rekor seviyeye ulaştı. Çeyrek altın da 637 lirayla tarihi zirveyi gördü.

    Altın fiyatlarının yükselmesinde dolar/TL kurunun 7 seviyelerine yaklaşması önemli bir rol oynuyor çünkü altının ons fiyatı dolar üzerinden hesaplanıyor.

    24 NİSAN CUMA GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA?

    Gram altın: 389 lira

    Çeyrek altın: 637 lira

    Yarım altın: bin 274 lira

    Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 609 lira

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    Motosikletteki yolcu kazanın ardından metrelerce havaya fırladıÜmraniye'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklettekiler ağır yaralanırken, motosikletteki bir kişinin metrelerce havaya fırladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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