Son dakika: Altın yükseliyor! Kritik seviyeyi geçti

Geçtiğimiz hafta psikolojik sınır olan iki bin doların altında seyreden ons altın yeni haftaya yükselişle başladı. Dün bin 929 dolarla güne başlayan ons altın gün sonunda 1990 dolara kadar yükseldi. 61 dolarlık yükseliş yaşayan ons altın gram altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Gram altın fiyatlarında dün 16 lira seviyesinde yükseliş yaşandı.

Bugüne de yüksek seviyelerden başlayan ons altın iki bin doları geçti. Koronavirüse ilişkin Rusya’nın aşı iddiası dışında herhangi bir gelişme olmaması, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam etmesi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmaların başlaması altına olan talebi destekliyor.

Ons altın şu dakikalarda iki bin 6 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 473 TL, çeyrek altın da şu dakikalarda 756 TL seviyesinde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN