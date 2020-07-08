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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Altında yeni rekor! Gram fiyatı 400 lirayı aştı
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    08.07.2020 - 16:47 |

    Son dakika... Altında yeni rekor! Gram fiyatı 400 lirayı aştı

    Son dakika gelen bilgilere göre; Altının gram fiyatı rekor kırarak 400 lirayı aştı.

    Son dakika... Altında yeni rekor! Gram fiyatı 400 lirayı aştı

    Altının gram fiyatında son dakika gelişmesi yaşandı. Altının gram fiyatı 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı.

    Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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