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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Altında yeni rekor kırıldı!
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    08.07.2020 - 11:53 |

    Son dakika: Altında yeni rekor kırıldı!

    Son dakika gelen habere göre uluslararası piyasada altının ons fiyatının 9 yıl sonra ilk kez bin 800 doları aşmasının ardından gram altın da 397 lira ile rekor tazeledi.

    Son dakika: Altında yeni rekor kırıldı!

    Koronaviürs salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor.

    Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011’in ardından ilk kez bin 800 dolar seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı yıl başında bin 517 dolar seviyesindeydi.

    Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış oranı yüzde 18,6’ya ulaştı.

    İç piyasada gram altının fiyatı da bugün 397 lira ile rekorunu tazeledi. Gram altının fiyatı yıl başında 290 TL idi. Yıl başından bu yana artış oranı yüzde 37 oldu.

    İzmir'de eşinin tehdit ettiği iki çocuk annesi: Ölmek istemiyorumİzmir'de, Saadet K. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanma davası açtığı ancak bir türlü boşanamadığı eşi A.K.'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü. Saadet K., "Ölmek istemiyorum. Ben ve benim gibi bu durumları yaşayan çok fazla kadın var" dedi.
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