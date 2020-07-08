Son dakika: Altında yeni rekor kırıldı!

Koronaviürs salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011’in ardından ilk kez bin 800 dolar seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı yıl başında bin 517 dolar seviyesindeydi.

Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış oranı yüzde 18,6’ya ulaştı.

İç piyasada gram altının fiyatı da bugün 397 lira ile rekorunu tazeledi. Gram altının fiyatı yıl başında 290 TL idi. Yıl başından bu yana artış oranı yüzde 37 oldu.