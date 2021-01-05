05.01.2021 - 10:35 | | AA
Son dakika: Araç muayenesinde ücret tarifesi değişiyor
Gelen son dakika haberine göre; araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre otomobillerde KDV dahil muayene ücretleri 342,2 liradan 372,88 liraya çıktı.
Araç muayeneleri bu yıl 189,98 lira ile 503,86 lira arasında değişen ücretlerle yapılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.
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