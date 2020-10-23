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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
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    23.10.2020 - 09:32 | | MİLLİYET.COM.TR

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

    Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 12 kuruş indirim bekleniyor.

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak indirim geliyor. Buna göre benzin fiyatı 12 kuruş gerilemiş olacak.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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