23.10.2020 - 09:32 | | MİLLİYET.COM.TR
Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 12 kuruş indirim bekleniyor.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak indirim geliyor. Buna göre benzin fiyatı 12 kuruş gerilemiş olacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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