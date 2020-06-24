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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
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    24.06.2020 - 17:08 | | AA

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 6,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,57 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Balon balığı neredeyse parmağını koparıyorduAntalya'da dalgıçlık yapan Çağdaş Özsarı, su altı kamerasıyla çekim yaparken, bir balon balığının parmağını ısırmasından son anda kurtuldu.
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