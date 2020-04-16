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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor
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    16.04.2020 - 09:30 |

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

    Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibari ile 21 kuruş indirim bekleniyor.

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

    Ayrıntılar geliyor...

    'Virüsle mücadele çocuklarımı görmemden daha önemli'Antalya'da 112 Acil Servis görevlisi Emir Şakir Damar (49), corona virüs sürecinde taşıyıcı olma ihtimali nedeniyle çocuklarıyla bir aydır görüşmüyor. 15 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğunu kendi annesinin yanına gönderen Damar, çocuklarıyla cep telefonu üzerinden görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Damar, çocuklarını özlediğini, ancak virüs ile mücadelenin çocuklarını görmesinden daha önemli olduğunu söyledi.
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