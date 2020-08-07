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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi
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    07.08.2020 - 16:32 | | AA

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi

    Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi.

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi

     

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,14 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, İzmir'de 6,02 liradan 6,18 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    İslam Memiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdiProf. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Kadir Tuna, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Prof. Dr. Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını CNN Türk'te Semiha Şahin'e özel değerlendirdi.
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