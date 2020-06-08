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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakam Kurum açıkladı! Termik santrallerle ilgili önemli gelişme
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    08.06.2020 - 16:25 | | AA

    Son dakika... Bakam Kurum açıkladı! Termik santrallerle ilgili önemli gelişme

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir."

    Son dakika... Bakam Kurum açıkladı! Termik santrallerle ilgili önemli gelişme

    Ayrıtılar geliyor...

    Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldıÇocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43), Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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