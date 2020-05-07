07.05.2020 - 11:55 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! 2 bin 153 kişi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." dedi.
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Karaborsaya düşen ateş ölçerlerin fiyatı 70 liradan 700 liraya fırladıTürkiye’nin korona virüs ile mücadelesi devam ederken, fırsatçılar ateş ölçeri karaborsaya düşürerek, fiyatının 10 kat artmasına sebep oldu. Korona virüs öncesi 70 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya kadar çıkarken İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, "Vatandaşlarımızın bu cihazı alırken acele etmemesi ve duyarlı olmasını rica ediyorum" dedi.