BİST120.151-0,32EURO6,560,07USD6,050,14ALTIN307,480,39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan açıkladı: 74 firmayı ifşa edeceğiz
    ABONE OL
    14.02.2020 - 17:43 |

    Son dakika... Bakan açıkladı: 74 firmayı ifşa edeceğiz

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" dedi.

    Son dakika... Bakan açıkladı: 74 firmayı ifşa edeceğiz

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz.

    TMO 2 sezondur fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor ve üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon TMO 16,5-17 liradan fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar lira Türkiye ekonomisine ve bilançosuna bir artı sağlamıştı. Şimdi elimizde bir miktar stok var. Bu stokları da bir şekilde yeni sezona hazırlanabilmek için elimizden yavaş yavaş çıkarmamız gerekiyor. O yüzden 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,50 liradan bunu arzu edenlerin kullanımına, istifadesine açıyoruz. 20,50 liradan TMO fındığını pazarlamaya 1 Mart itibarıyla başlıyoruz.

    Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 aylık bebek evde ölü bulunmuştu... Anne tutuklandı

    2 aylık bebek evde ölü bulunmuştu... Anne tutuklandı

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Sıradaki Haber