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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Araç takip sistemi ile takip edilecek
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    28.04.2020 - 09:55 | | İHA

    Son dakika: Bakan açıkladı! Araç takip sistemi ile takip edilecek

    Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, Rus tarafın ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin karantina süresinin indirilmesine yönelik talepte bulunduğunu belirterek, “Yayınladığımız genelge ile Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya’dan Türkiye’ye yük getiren şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi, şoförlerin araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri haline uygulanmayacak. Söz konusu araçlar araç takip sistemi ile takip edilecek” dedi.

    Son dakika: Bakan açıkladı! Araç takip sistemi ile takip edilecek

    Ayrıntılar geliyor...

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