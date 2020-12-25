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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor...
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25.12.2020 - 10:14 | | AA

Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak." dedi.

Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor...

Ayrıntılar geliyor...

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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