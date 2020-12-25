25.12.2020 - 10:14 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.