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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan açıkladı! Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici olarak kaldırıldı
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    19.03.2020 - 16:43 | | AA

    Son dakika! Bakan açıkladı! Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici olarak kaldırıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak ikinci bir  duyuruya kadar kaldırıldığını duyurdu.

    Son dakika! Bakan açıkladı! Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici olarak kaldırıldı

    Bakan Selçuk, "Yeni tip koronavirüse karşı aldığımız bu önlem  sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya  gitmesine gerek olmayacak." dedi.

    Promosyonda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı  gönderildi. Bakan Selçuk, "2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği,  emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon  ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara  yazı gönderdik." açıklamasında bulundu.

    Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma  yapabileceğini de bildiren Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi  kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz  talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar."  hatırlatmasını yaptı

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