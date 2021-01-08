08.01.2021 - 17:15 | | AA
Son dakika... Bakan açıkladı! Gelir kaybı ve kira desteklerinde süre uzatıldı
Gelen son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık' dedi.
Erdoğan'dan Ankara kulislerini sallayan ziyaretle ilgili flaş açıklama!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'deki olaylar hakkında konuşan Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi. Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk’le yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da cevap verdi.