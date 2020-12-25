25.12.2020 - 10:52 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! İlk defa üretimine başlıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz." dedi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de madeni bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz." ifadesini kullandı.
Paylaşılan videoda, tesisin 26 Aralık saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Eskişehir Kırka'da açılacağı ve yıllık 600 ton üretim kapasitesine sahip olacağı belirtildi.
İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.