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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! İşsizlik Ödeneği ödeme tarihi öne çekildi
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    29.04.2020 - 10:07 |

    Son dakika: Bakan açıkladı! İşsizlik Ödeneği ödeme tarihi öne çekildi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık.

    Son dakika: Bakan açıkladı! İşsizlik Ödeneği ödeme tarihi öne çekildi

    Ayrıntılar geliyor...

    Aylık 7 bin 500 lira maaşı var! Ama gelen yok...Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.
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