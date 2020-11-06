06.11.2020 - 14:58 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! İzmir'e 10 milyon TL daha kaynak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bugün itibarıyla 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını, böylelikle aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgedeki SYDV'lere 10 milyon lira kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı.
Selçuk, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarımında bulunduk. Böylelikle deprem sonrası bölgeye aktardığımız toplam kaynak 20 milyon liraya ulaştı." bilgisini paylaştı.
Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.