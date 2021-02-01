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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Yıl sonunda açılıyor...
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01.02.2021 - 10:51 | | AA

Son dakika: Bakan açıkladı! Yıl sonunda açılıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz." dedi.

Son dakika: Bakan açıkladı! Yıl sonunda açılıyor...

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ile ilgili "Fiziki gerçekleşme oranını bugün itibarıyla yüzde 36'ya çıkardık." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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