01.02.2021 - 10:51 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! Yıl sonunda açılıyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ile ilgili "Fiziki gerçekleşme oranını bugün itibarıyla yüzde 36'ya çıkardık." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Trafik magandası ortalığı birbirine kattı!İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiği tehlikeye atan hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta ortalığı birbirine kattı.