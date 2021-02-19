19.02.2021 - 15:34 |
Son dakika: Bakan açıkladı! Yüzde 50 indirimli olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "DHMİ tarafından işletilen havalimanlarından 2020 için kira alınmayacak." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini kaydetti.
2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılına ait kira bedellerinde artış yapılmazken 2021 DHMİ ücret tarifesinde de artış yapılmadığını kaydetti.
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