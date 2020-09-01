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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 1.2 milyar TL'ye ulaştı
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    01.09.2020 - 10:32 | | AA

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 1.2 milyar TL'ye ulaştı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 1.2 milyar TL'ye ulaştı

    Albayrak, Twitter hesabından, Türkşeker'in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini belirten Albayrak, "Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." ifadelerini kullandı. 

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı 1.2 milyar TLye ulaştı

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