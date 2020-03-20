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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! 2 bin kişiye kadro müjdesi
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    20.03.2020 - 11:16 |

    Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! 2 bin kişiye kadro müjdesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.

    Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! 2 bin kişiye kadro müjdesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yayımladı. 2 bin kadronun müjdesini verdiklerini belirten Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.

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