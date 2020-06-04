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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! 400 milyon TL'yi aştı
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    04.06.2020 - 14:18 | | DHA

    Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! 400 milyon TL'yi aştı

    Son dakika haberlere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduklarını, ülkenin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacaklarını bildirdi.

    Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! 400 milyon TL'yi aştı

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı, Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

    Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı 400 milyon TLyi aştı

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