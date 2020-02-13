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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Büyüme trendi başladı...
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    13.02.2020 - 14:26 | | AA

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Büyüme trendi başladı...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aralık 2019 itibarıyla sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artışın, büyüme trendinin başladığını gösterdiğini belirterek, "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Büyüme trendi başladı...

    Albayrak, Twitter hesabından geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

    Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için atılan adımların meyvelerini verdiğini vurgulayan Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Alt sektörlerdeki üretimde artış

    Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de "Sanayi üretim endeksi 2019 yılının son ayında da güçlü yükselişini sürdürüyor. Göstergeler, reel sektör için ivmelenme sürecinin sağlam adımlarla devam ettiğinin öncü göstergelerini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

    İnfografikteki, sanayi üretiminin alt sektörlerine ilişkin veriler de dikkati çekti. Buna göre, orta-yüksek teknoloji endeksi aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 11,8, imalat sanayi endeksi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 9,1, sermaye malı endeksi aylık yüzde 3, yıllık yüzde 12,4, dayanıklı tüketim malı endeksi aylık yüzde 7,4, yıllık yüzde 4,8, ara malı endeksi de aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 10,6 artış gösterdi.

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