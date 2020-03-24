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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Devreye alıyoruz...
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    24.03.2020 - 14:57 |

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Devreye alıyoruz...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz." dedi.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Devreye alıyoruz...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz.

    Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz.

    Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız."

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