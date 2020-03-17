17.03.2020 - 12:54 | | AA
Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! Ödemeler ertelendi
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuruda, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.
EŞİT TAKSİTLE ÖDENMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.
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