21.04.2020 - 10:43 |
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi bir hamle...
Son dakika haberlere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine ilişkin, "Tarihi bir istihdam hamlesi." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"1 milyon yazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu.
Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak. Birlikte başaracağız."