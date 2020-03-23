BİST84.246-1,81EURO7,091,01USD6,590,63ALTIN327,703,76
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Bakan Albayrak: Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak
    ABONE OL
    23.03.2020 - 18:26 | | AA

    Son dakika | Bakan Albayrak: Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan'a uzatıldı. Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak. Böylece belediyelere, Kovid-19 mücadelesinde kaynak sağlanacak.' dedi.

    Son dakika | Bakan Albayrak: Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Mart'a kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekonomide alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

    Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken KDV beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

    "Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar liralık 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak."

    Sağlık Bakanı Koca: "Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak"Corona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu,Koca: "Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık"
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan resmi açıklama: Okullar hangi tarihte başlayacak?

    Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan resmi açıklama: Okullar hangi tarihte başlayacak?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber