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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika| Bakan Albayrak: Bugünleri aşacağız
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    22.04.2020 - 10:42 |

    Son dakika| Bakan Albayrak: Bugünleri aşacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız." dedi.

    Son dakika| Bakan Albayrak: Bugünleri aşacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.

    Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. Birlikte başaracağız."

    Son dakika| Bakan Albayrak: Bugünleri aşacağız

    E-5'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendiSabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
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