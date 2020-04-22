22.04.2020 - 10:42 |
Son dakika| Bakan Albayrak: Bugünleri aşacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.
Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. Birlikte başaracağız."