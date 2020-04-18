18.04.2020 - 17:12 |
Son dakika haberleri | Bakan Albayrak duyurdu! Esnaf ve sanayiciye dev destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" açıklamasını yaptı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız
New York'ta polise 'corona virüslü’ saldırı!Tüm dünyayı kasıp kavuran (Covid-19) salgınında en çok vakanın ve can kaybının bulunduğu ABD’de, corona virüs hastası olduğunu iddia eden 25 yaşındaki Anquando Johnson, polise tükürdükten sonra, kendisine müdahale eden maskeli kadın polis memurunu raylara itti.