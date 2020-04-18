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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberleri | Bakan Albayrak duyurdu! Esnaf ve sanayiciye dev destek
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    18.04.2020 - 17:12 |

    Son dakika haberleri | Bakan Albayrak duyurdu! Esnaf ve sanayiciye dev destek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" açıklamasını yaptı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız

    Son dakika haberleri | Bakan Albayrak duyurdu Esnaf ve sanayiciye dev destek

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