Son dakika! Bakan Albayrak iyi haberi verdi: Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda!

Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Pandemiden etkilenen tüm sektörler için devreye aldığımız kısa çalışma ödeneği hem işvereni rahatlattı hem de çalışanlarımızın haklarını korudu.

Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda. Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk.

Borsa İstanbul yeniden yükselişe geçti. 11 yılın en yüksek değer kazancını ortaya koydu.

Türkiye'nin pandemi dönemindeki ekonomik performansı, devreye alınan tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu.

Normalleşme döneminden kazanımla çıkacağız.