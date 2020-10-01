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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan Albayrak 'ne mutlu bize' diyerek duyurdu: Sertifikalarını takdim ettik
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    01.10.2020 - 19:02 |

    Son dakika! Bakan Albayrak 'ne mutlu bize' diyerek duyurdu: Sertifikalarını takdim ettik

    Gelen bir son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Staj seferberliğine ilişkin paylaşımda bulundu

    Son dakika! Bakan Albayrak 'ne mutlu bize' diyerek duyurdu: Sertifikalarını takdim ettik

    Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

    Ne mutlu bize. Staj seferberliği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik.

    Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!



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