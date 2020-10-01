Son dakika! Bakan Albayrak 'ne mutlu bize' diyerek duyurdu: Sertifikalarını takdim ettik

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:



Ne mutlu bize. Staj seferberliği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik.

Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!



