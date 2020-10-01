01.10.2020 - 19:02 |
Son dakika! Bakan Albayrak 'ne mutlu bize' diyerek duyurdu: Sertifikalarını takdim ettik
Gelen bir son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Staj seferberliğine ilişkin paylaşımda bulundu
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
Ne mutlu bize. Staj seferberliği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik.
Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!
Ne mutlu bize😊#stajseferberligi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 1, 2020
Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler! pic.twitter.com/DY5hSLgZRN