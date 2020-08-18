18.08.2020 - 19:15 |
Son dakika... Bakan Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak'ın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.
Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.#EkonomideMillîBağımsızlık pic.twitter.com/q743RfP3HZ— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 18, 2020
Bakan Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyorHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.