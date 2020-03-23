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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan bankaların kredi kararı ile ilgili flaş açıklama!
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    23.03.2020 - 11:33 | | AA

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan bankaların kredi kararı ile ilgili flaş açıklama!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının devreye aldığı müşteri destek paketi uygulamalarına özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını ifade etti.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan bankaların kredi kararı ile ilgili flaş açıklama!

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından, kamu bankaları tarafından uygulamaya sokulan taksit, faiz ve ana para ödemelerinin ötelenmesi, kredi yapılandırması ve ilave limit tanınması gibi önlemler içeren paketi değerlendirdi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasasını ayakta tutmak için devreye alınan tedbirler kapsamında kamu bankalarının da sorumluluklarının gereğini yerine getirdiğini aktaran Albayrak, "Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.
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