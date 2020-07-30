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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan bayram öncesi indirim müjdesi!
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    30.07.2020 - 22:22 | | DHA

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan bayram öncesi indirim müjdesi!

    Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik" dedi.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan bayram öncesi indirim müjdesi!

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca; KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


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