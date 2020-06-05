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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı: Tarihte bir ilk gerçekleşti
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    05.06.2020 - 20:57 | | AA

    Son dakika! Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı: Tarihte bir ilk gerçekleşti

    Son dakika haberi! Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'un haftayı tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle tamamlamasını değerlendirdi.

    Son dakika! Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı: Tarihte bir ilk gerçekleşti

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Berat Albayrak: Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır.

    Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı

    AA'nın servis ettiği haber şöyle: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 110.021,83 puandan tamamlayarak, tarihinde en uzun soluklu yükselişini kaydetti.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 3,33 ile spor oldu.

    3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve bugüne kadar devam eden 13 günlük yükseliş rallisi ile tarihinde aralıksız en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirdi. Endeksin bundan önceki en uzun günlük yükseliş serisi 12 gün ile 1993'te gerçekleşmişti.

    Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirterek, Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsattı.

    Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.

    Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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