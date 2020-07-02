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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarına ilişkin açıklama
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    02.07.2020 - 16:50 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarına ilişkin açıklama

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. İhracat rakamlarıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Albayrak, 'İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttıMayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı' dedi.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarına ilişkin açıklama

    Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır.

    Son dakika... Bakan Albayraktan ihracat rakamlarına ilişkin açıklama

    Yılanlar depremin habercisi değil!Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, son zamanlarda peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından yılanların görülmesini değerlendirdi. Ayaz, kış uykusundan uyanan yılanların, mayıs ile haziran aylarında eş ve yiyecek aradığı için sık görülmesinin normal olduğunu belirterek, depremi işaret ettiği yönünde bilimsel veri bulunmadığını söyledi.
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