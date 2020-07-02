Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarına ilişkin açıklama

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır.