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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan 'TANAP' açıklaması: Tekrar gurur duyduk
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    11.06.2020 - 15:19 |

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan 'TANAP' açıklaması: Tekrar gurur duyduk

    Son dakika haberlere göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Türkiye'ye taşınacak toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını açıkladı.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan 'TANAP' açıklaması: Tekrar gurur duyduk

     

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiyeyi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadesini kullandı.

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