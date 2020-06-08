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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Dönmez resmen duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
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    08.06.2020 - 14:05 |

    Son dakika... Bakan Dönmez resmen duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Maden ocaklarında sosyal mesafenin sağlanması için çalışma sürüyor. İnşallah bu normal dönemde üretime odaklanacağız. Destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz." dedi.

    Son dakika... Bakan Dönmez resmen duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

    Bakan Dönmez canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Doğu Akdeniz’de 6 sondaj yaptık, 7'nci sondaj devam ediyor. TPAO, sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulundu. 3-4 ay içinde TPAO faaliyete başlayacak. Yaklaşık 20 yıldır Libya'da petrol arama faaliyetimiz var.,

    Petrol fiyatlarındaki düşüş

    Biz o dönemde depolarımızı mümkün mertebe depolamaya çalıştık. Yüzde 90’lar seviyesinde bir doluluk oranı yakalamış olduk. Petrol fiyatları böyle devam edecek mi? Bu sorunun cevabını vermek zor. Ancak çok kısa sürede eskiye dönmeyecektir. Bu yıl içerisinde fiyatların çok yükselmeyeceğini öngörüyoruz.

    Madencilikte normalleşme nasıl olacak?

    Yer altı madenciliğinde şartlar daha zor. O açıdan biz o dönemde, yer altı madenciliğini büyük oranda sınırlamıştık. Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık otoritelerinin kriterlerine göre madenlerimizde çalışma başladı. Maden ocaklarında sosyal mesafenin sağlanması için çalışma sürüyor. İnşallah bu normal dönemde üretime odaklanacağız. Destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz.

    1500 yıllık batık bazilika, korona sürecinde daha belirgin hale geldiBursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, koronavirüs sürecinde İznik Gölü'nün temiz kalması ve havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle daha belirgin hale geldi. Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi.
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