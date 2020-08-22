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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili açıklama
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    22.08.2020 - 14:47 | | AA

    Son dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili açıklama

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz." dedi.

    Son dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili açıklama

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz" dedi.

    Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

    "Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

    Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar."

    İstanbul'da toplu ulaşım kullananlarda ciddi artış!İstanbul'da koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma kullanımı ciddi oranda azalmıştı. Akbil biniş verilerine göre 2 Mart'ta 7 milyon 465 bin 691 akbil geçişi yapılırken bu sayı mart ayının sonlarına doğru 400 bine kadar düştü. Haziran ayı itibarıyla toplu taşıma kullananların sayısı artış gösterirken 10 Ağustos günü 4 milyona yakın akbil geçişi yapıldı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını belirtirken, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıcalı, tedbir alınması gerektiğini belirtti.
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