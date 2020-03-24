BİST87.9724,42EURO7,050,12USD6,48-1,26ALTIN337,502,99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Çevre ve Şehircilik bakanı Kurum duyurdu! 30 Haziran'a ertelendi
    ABONE OL
    24.03.2020 - 13:12 | | İHA

    Son dakika: Çevre ve Şehircilik bakanı Kurum duyurdu! 30 Haziran'a ertelendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik." dedi.

    Son dakika: Çevre ve Şehircilik bakanı Kurum duyurdu! 30 Haziran'a ertelendi

    Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Corona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik."

    Son dakika: Çevre ve Şehircilik bakanı Kurum duyurdu 30 Hazirana ertelendi

    Tarladan balık topladılar...Baraj suları çekilince binlerce balık ortaya çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde suların çekildiği baraj havzasında ortaya çıkan binlerce balığı görünce şaşkına dönen köylüler elleriyle balık topladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hantavirüs nedir, belirtileri ve semptomları nelerdir? Hanta virüsü nerede ortaya çıktı?

    Hantavirüs nedir, belirtileri ve semptomları nelerdir? Hanta virüsü nerede ortaya çıktı?

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber