24.03.2020 - 13:12 | | İHA
Son dakika: Çevre ve Şehircilik bakanı Kurum duyurdu! 30 Haziran'a ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik." dedi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Corona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik."