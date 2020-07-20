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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan duyurdu! 'Fatih gemimiz ilk sondajına başladı'
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    20.07.2020 - 11:13 | | AA

    Son dakika... Bakan duyurdu! 'Fatih gemimiz ilk sondajına başladı'

    Son dakika gelen habere göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı'

    Son dakika... Bakan duyurdu! 'Fatih gemimiz ilk sondajına başladı'

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu.

    MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.
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